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PFDK'dan Amar Rahmanovic'e 4, Ruben Riberio'ya 2 maç men cezası

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Giriş Tarihi: 15.04.2022
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PFDK’dan Amar Rahmanovic’e 4, Ruben Riberio’ya 2 maç men cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş'a 332 bin TL, İttifak Holding Konyaspor'a 132 bin TL, Fenerbahçe'ye de 32 bin TL para cezası verdi. Kurul ayrıca İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Amar Rahmanovic'i 4 maç men ve 17 bin 500 TL para cezası ile cezalandırdı. Öte yandan Atakaş Hataysporlu Ruben Riberio'ya da 2 maç men cezası verildi.

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