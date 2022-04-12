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Galatasaray Ukraynalı çocuklar için sahaya çıkıyor: Dinamo Kiev'i NEF Stadyumu'nda ağırlayacaklar

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Giriş Tarihi: 12.04.2022 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022
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Galatasaray Ukraynalı çocuklar için sahaya çıkıyor: Dinamo Kiev’i NEF Stadyumu’nda ağırlayacaklar

Galatasaray, Ukrayna'daki çocuklara yardım amacıyla düzenlenecek maçta 14 Nisan Perşembe günü Dinamo Kiev karşılaşacak. Kritik maçın bilet fiyatları 25 TL ile 100 TL arasında değişiyor. İşte detaylar...

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