13 Nisan 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Sivassporlu Pedro Henrique Brezilya ekiplerinden Internacional'e transfer oldu

Sivassporlu Pedro Henrique Brezilya ekiplerinden Internacional'e transfer oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 13.04.2022
ABONE OL
Sivassporlu Pedro Henrique Brezilya ekiplerinden Internacional’e transfer oldu

Brezilya ekiplerinden Internacional, Sivasspor'da forma giyen Pedro Henrique'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Transferin açıklanmasının ardından Sivasspor da bir paylaşımda bulundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA