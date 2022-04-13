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Domenec Torrent gelecek sezonun kadrosunu kuruyor! 5 genç ismi A Takım idmanına çağırdı

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Giriş Tarihi: 13.04.2022
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Domenec Torrent gelecek sezonun kadrosunu kuruyor! 5 genç ismi A Takım idmanına çağırdı

Süper Lig'de kötü günler geçiren ve seçim heyecanı yaşayan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, gelecek sezon için kadroya almayı hedeflediği gençleri yavaş yavaş A takıma çıkarmaya başladı. İspanyol teknik adam 5 ismi A Takım idmanına çağırdı.

Süper Lig 'de bu sezon istenilen görüntüyü veremeyen, son olarak Fenerbahçe 'ye deplasmanda kaybederek moralleri alt üst olan Galatasaray 'da teknik direktör Domenec Torrent, gelecek sezon için kadroya almayı hedeflediği gençleri yavaş yavaş A takıma çıkarmaya başlıyor.

Geçtiğimiz haftalarda U19 takımında forma giyen Beknaz Almazbekov'u A Takım idmanlarında deneyen İspanyol teknik adam, Kırgız futbolcu ve yanında 4 genç ismi daha yarınki idmana çağırdı. Bu gençlerin arasında Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Akman, Emir Tintiş, Baran Aksaka ve Zeki Saki de yer alıyor.

Torrent'in bu genç isimleri yeni sezonda kadroya dahil ederek şans vermeyi düşündüğü ve bu isimleri parlatarak Galatasaray'a katkı sağlaması açısından bu hamleyi yaptığı öğrenildi.

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