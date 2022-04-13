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İşte Enner Valencia'nın yeni adresi

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Giriş Tarihi: 13.04.2022
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İşte Enner Valencia’nın yeni adresi

Ekvador basınında yer alan haberlerde, Fenerbahçeli yıldızın ABD’ye transfer olacağı belirtildi. 33 yaşındaki futbolcunun MLS’te oynamaya hazırlandığı ve transferin kısa sürede resmileşeceği kaydedildi.

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