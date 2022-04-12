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Yusuf Yazıcı'dan rekor! Rusya Ligi'nde tarihe geçti

SPOR
Giriş Tarihi: 12.04.2022
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Yusuf Yazıcı’dan rekor! Rusya Ligi’nde tarihe geçti

Rusya Premier Lig ekiplerinden CSKA Moskova'da forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ilk 6 maçında gol atma başarısı göstererek tarihe geçti.

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