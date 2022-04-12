12 Nisan 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Trabzonspor İstanbul takımlarına kaybetmiyor

Trabzonspor İstanbul takımlarına kaybetmiyor

SPOR
Giriş Tarihi: 12.04.2022
ABONE OL
Trabzonspor İstanbul takımlarına kaybetmiyor

Süper Lig lideri Trabzonspor, ligin 33. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Lider Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımları karşısında mağlup olmadı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA