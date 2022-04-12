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Brezilya'da skandal! Teknik direktör kadın hakeme kafa attı

SPOR
Giriş Tarihi: 12.04.2022
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Brezilya’da skandal! Teknik direktör kadın hakeme kafa attı

Son dakika haberine göre: Brezilya'da oynanan Nova Venecia - Desportiva ES maçında skandal bir olay yaşandı. Desportiva teknik direktörü Rafael Soriano, korner kullanılmadan önce ilk yarının sona erdirilmesine sinirlendi ve kadın yardımcı hakem Marcielly Netto'ya kafa attı. Desportiva Kulübü, maçta kırmızı kart gören Soriano'nun yaptığı çirkin hareket sebebiyle görevine son verildiğini açıkladı.

Brezilya'da oynanan Nova Venecia - Desportiva ES maçında skandal bir olay yaşandı. Kameralar, Rafael Soriano'nun hakem Arthur Gomes Rabelo ile olan tartışmasına müdahale eden kadın çizgi hakemi Marcielly Netto'ya saldırdığı şok edici anı kaydetti.

Teknik direktör Soriano, hakemin korner pozisyonunda devreyi bitirmesi üzerine tartışma çıkarırken araya giren kadın hakem Netto'ya kafa attı.

İNKARI YETERLİ OLMADI

Soriano'nun kulübü Desportivo Ferroviaria, kısa bir süre sonra teknik direktörün saldırıyı inkar etmesi ve aynı zamanda kişisel antrenör olarak çalışan Netto'nun kadın olduğu gerçeğini durumdan yararlanmak için kullandığını iddia ederek Soriano'nun görevden alındığını duyurdu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Saldırgan için örnek ceza talep etmeleri için Espírito Santo Futbol Federasyonu, Brezilya Futbol Konfederasyonu ve Spor Adalet Divanı'na mektup göndereceğimizi bildiririz" denildi.

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