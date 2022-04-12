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Yabancı sınırı önümüzdeki sene nasıl olacak? Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu taleplerini açıkladı

SPOR
Giriş Tarihi: 12.04.2022 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022
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Yabancı sınırı önümüzdeki sene nasıl olacak? Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu taleplerini açıkladı

Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği toplantısı sonrası açıklamalarda bulunurken yabancı sınırına ilişkin taleplerini de dile getirdi. Ağaoğlu "Bu konuyu sıklıkla TFF ile konuşuyoruz. 8+3 kuralının bir sene daha devam etmesini dile getirdik." ifadelerini kullandı.

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