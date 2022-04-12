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Ahmet Ağaoğlu'ndan yabancı oyuncu kuralı açıklaması: Bir sene daha devam etmesini istiyoruz

SPOR
Giriş Tarihi: 12.04.2022
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Ahmet Ağaoğlu’ndan yabancı oyuncu kuralı açıklaması: Bir sene daha devam etmesini istiyoruz

Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Yabancı oyuncu konusu uzun süredir gündemde. 7+4 kuralının bir sene daha 8+3 olarak devam etmesini istiyoruz. Bazı kulüplerimizin elinde uzun sözleşmeleri olan oyuncularımız var." dedi.

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