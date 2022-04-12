Türkiye e-spor takımı Eternal Fire dünyanın en iyileri arasında

Takımın yöneticisi Faruk Demir, Türkiye'yi dünya genelinde temsil eden ilk Türk takım olduklarını söyleyerek "Oyuncularımız sabah erkenden kalkarlar. Kahvaltılarını, sporlarını yapıp antrenmana başlarlar. Taktikleri çalışırlar. Futbolcu nasıl antrenmana gidiyorsa oyuncular da bunu yapıyor. Gerektiğinde psikolojik eğitim alırlar. 'Sürekli bilgisayar başındalar, obez oluyorlar' diye bir algı var. E-sporcunun hayatının düzeni var. Sürekli bilgisayar başında değil. Hangi saatte antrenman yapacakları bellidir" dedi.