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İtalyan devi Kim Min Jae'e hayran kaldı

SPOR
Giriş Tarihi: 12.04.2022
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İtalyan devi Kim Min Jae’e hayran kaldı

Dev derbide birçok Avrupalı takımın gözlemcileri Ülker Stadı’nda yerini aldı. Stoperi Rrahmani’yi satmaya hazırlanan ve Min-jae Kim için gelen Napoli’li yetkililer, Güney Koreli yıldıza hayran kaldı.

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