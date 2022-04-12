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Polonyalı yıldız Robert Lewandowski'nin yeni adresi belli oldu! Barcelona...

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Giriş Tarihi: 12.04.2022 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022
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Polonyalı yıldız Robert Lewandowski’nin yeni adresi belli oldu! Barcelona...

Alman devi Bayern Münih ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek olan Polonyalı yıldız Robert Lewandowski'nin Barcelona ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.

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