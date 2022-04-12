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Son dakika: A Milli Basketbol Takımı'nın yeni antrenörü Ergin Ataman oldu

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Giriş Tarihi: 12.04.2022 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022
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Son dakika: A Milli Basketbol Takımı’nın yeni antrenörü Ergin Ataman oldu

Son dakika haberleri... A Milli Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Ergin Ataman getirildi. Deneyimli başantrenör ile perşembe günü saat 11.00'de sözleşme imzalanacak.

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