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Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi sonrası flaş gönderme! Kanarya aslan kükremesinin ardından ortadan kayboldu

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Giriş Tarihi: 12.04.2022 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022
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Galatasaray’dan Fenerbahçe derbisi sonrası flaş gönderme! Kanarya aslan kükremesinin ardından ortadan kayboldu

Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 76-70 mağlup ettiği maçın ardından sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda kafesin içinde yer alan minik bir kanaryanın, aslan kükremesinin ardından gözden kaybolduğu anlar kameralara yansıdı. Cimbom'un yaptığı bu paylaşım çok sayıda beğeni aldı.

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