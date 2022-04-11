Antalyaspor: 4 - Hatayspor: 1 (MAÇ SONUCU ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın son maçında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Atakaş Hatayspor'u 4-1 yendi.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Antalyaspor, Hatayspor'u ağırladı. Mücadeleyi Antalyaspor 4-1 kazandı.
10 MAÇTIR YENİLGİ GÖRMEDİ
FTA Antalyaspor, Nuri Şahin yönetiminde Süper Lig'de 10 maçtır kaybetmiyor.
Antalyaspor'un karnesinde 7 galibiyet ve 3 beraberlik var.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
11. dakikada Luis Adriano'nun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Wright'ın şutunu kaleci son anda parmaklarının ucuyla çıkardı.
14. dakikada Benzia'nın sağ kanattan ceza alanı içine kullandığı köşe vuruşunda Diouf'un kafasını Güray Vural kale çizgisinden çıkardı.
16. dakikada Güray Vural'ın pasında sol kanatta topla buluşan Wright, savunmada Fatih Kurucuk'u çalımladıktan sonra dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
29. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Fernando'nun ceza sahası içine yaptığı ortada Naldo'nun kafası yan direğe çarparak ağlara gitti. 2-0
35. sol kanattan Doğukan Sinik'in pasıyla ceza alanına giren Güray Vural'ın penaltı noktası üzerine bıraktığı topa Wright'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
38. dakikada Benzia'nın ceza alanı ön çaprazına ortaladığı topu Burak Öksüz kafayla ortaya çevirdi. Kale alanı önünde ise Diouf'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-1
2. YARI
55. dakikada Antalyaspor farkı 3'e çıkardı. Doğukan Sinik, sol kanatta rakibini çalımladıktan sonra ayağının dışıyla ceza alanına ortasını yaptı. Luiz Adriano'nun bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1
66. dakikada Adekugbe'nin sol kanattan ortasına hareketlenen Lobjanidze'nin yerden sert vuruşunda, kaleci Boffin iki hamlede topu kontrol etti.
72. dakikada Fernando'nun ara pasında kaleci Munir ile karşı karşıya kalan Ghacha'nın bekletmeden vuruşunda, top üstten auta gitti.
90. dakikada Luiz Adriano'nun pasında kaleci Munir ile karşı karşıya kalan Gökdeniz Bayrakdar'ın sert şutunda top, üst direğe çarptı. Dönen topu Hataysporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
Karşılaşma, ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Antalya
Hakemler: Kadir Sağlam, Bilal Gölen, Selahattin Altay
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel Sarı (Dk. 85 Bahadır Öztürk), Naldo, Güray Vural, Hakan Özmert (Dk. 61 Poli), Fernando, Ndao (Dk. 61 Gökdeniz Bayrakdar), Doğukan Sinik (Dk. 68 Ghacha), Luiz Adriano, Haji Wright (Dk. 85 Fredy)
Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Ribeiro, El Kaabi (Dk. 60 Saint Louis), Benzia (Dk. 75 Selimcan Temel), Lobjanidze (Dk. 75 Sadık Baş), Diouf (Dk. 86 Bertuğ Özgür Yıldırım)
Goller: Dk. 16 ve 35 Haji Wright, Dk. 29 Naldo, Dk. 55 Luiz Adriano (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 38 Diouf (Atakaş Hatayspor)
Kırmızı kart: Dk. 67 Ribeiro (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 8 Fernando (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 74 Lobjanidze (Atakaş Hatayspor)
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