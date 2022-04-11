Antalyaspor: 4 - Hatayspor: 1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

29. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Fernando'nun ceza sahası içine yaptığı ortada Naldo'nun kafası yan direğe çarparak ağlara gitti. 2-0

35. sol kanattan Doğukan Sinik'in pasıyla ceza alanına giren Güray Vural'ın penaltı noktası üzerine bıraktığı topa Wright'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

38. dakikada Benzia'nın ceza alanı ön çaprazına ortaladığı topu Burak Öksüz kafayla ortaya çevirdi. Kale alanı önünde ise Diouf'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-1