11 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final biletleri için son şans

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final biletleri için son şans

SPOR
Giriş Tarihi: 11.04.2022
ABONE OL
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final biletleri için son şans

Futbolseverlerin gözleri Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçlarına çevrildi. Yarın ve 13 Nisan Çarşamba günü oynanacak olan rövanş maçlarının ardından yarın finale mücadelelerinin tarihleri belli oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA