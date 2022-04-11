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Dev derbi Galatasaray'ın! Fenerbahçe Beko 70-76 Galatasaray NEF (MAÇ SONUCU)

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Giriş Tarihi: 11.04.2022 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022
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Dev derbi Galatasaray’ın! Fenerbahçe Beko 70-76 Galatasaray NEF MAÇ SONUCU

ING Basketbol Süper Ligi 27.haftasından yaşanan dev derbide Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırladı. Sarı kırmızılılar Fenerbahçe'yi 76-70 öağlığ edereken ligdeki 17.galibiyetine ulaştı. Fenerbahçe ise altıncı mağlubiyetiyle tanıştı.

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