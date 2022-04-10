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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın dedesi Hacı Hüseyin Çakır hayatını kaybetti

SPOR
Giriş Tarihi: 10.04.2022
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Trabzonspor’da Uğurcan Çakır’ın dedesi Hacı Hüseyin Çakır hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre: Süper Lig'in güçlü takımlarından Trabzonspor'da forma giyen başarılı kaleci Uğurcan Çakır'ın dedesi Hacı Hüseyin Çakır, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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