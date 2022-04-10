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Süper Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu! Giresunspor'un 1-0 yendiği Öznur Kablo Malatyaspor küme düştü

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Giriş Tarihi: 10.04.2022 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022
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Süper Lig’de küme düşen ilk takım belli oldu! Giresunspor’un 1-0 yendiği Öznur Kablo Malatyaspor küme düştü

Süper Lig'de heyecan 32. hafta maçlarıyla devam ederken, küme düşen ilk takımı belirleyen maçta kazanan Giresunspor oldu. Giresunspor deplasmanda 1-0 kazanarak Öznur Kablo Malatyaspor'un küme düşmesini resmileştirdi.

Süper Lig'de heyecan 32. hafta maçlarıyla devam ederken, küme düşen ilk takımı belirleyen maçta kazanan Giresunspor oldu. Giresunspor deplasmanda 1-0 kazanarak Öznur Kablo Malatyaspor'un küme düşmesini resmileştirdi.

ÖZNUR KABLO MALATYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI İLK 11'LER

Öznur Kablo Malatyaspor: Ertaç, Awuku, Campi, Hafez, Nshimirimana, Azubuike, Donsah, Mustafa Eskihellaç, Kenan Özer, Dicko, Tetteh.

Giresunspor: Okan, Alexis Perez, Aziz Behic, Diarra, Hayrullah, Flavio, Chiquinho, Traore, Suleymanov, Diabate, Umut Nayir.

::MAÇTAN DAKİKALAR::

9. dakikada gelişen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor atağında sağ kanattan Dicko'nun pasıyla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası dışından vuruşu kaleci Okan Kocuk'un kucağında kaldı.

13. dakikada Chiquinho'nun ceza sahasına gönderdiği uzun topu kaleci Ertaç Özbir karşıladı. Mehmet Umut Nayir önüne düşen meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir'in solundan auta attı.

23. dakikada konuk ekip öne geçti. Chiquinho'nun sol kanattan kullandığı korner atışını kaleci Ertaç Özbir uzaklaştırdı. Traore, önüne düşen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

42. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Tetteh'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk kucağında kaldı.

45. dakikada Donsah'ın pasıyla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyuna döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı GZT Giresunspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

74. dakikada ceza yayı üzerinden Tetteh'in sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk uzaklaştırdı.

75. dakikada Awuku'nun sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Tetteh topu daha müsait durumda bulunan Campi'ye göndermek istedi ancak araya giren kaleci Okan Kocuk topu uzaklaştırdı.

Karşılaşma GZT Giresunspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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