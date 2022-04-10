Süper Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu! Giresunspor'un 1-0 yendiği Öznur Kablo Malatyaspor küme düştü
Süper Lig'de heyecan 32. hafta maçlarıyla devam ederken, küme düşen ilk takımı belirleyen maçta kazanan Giresunspor oldu. Giresunspor deplasmanda 1-0 kazanarak Öznur Kablo Malatyaspor'un küme düşmesini resmileştirdi.
Süper Lig'de heyecan 32. hafta maçlarıyla devam ederken, küme düşen ilk takımı belirleyen maçta kazanan Giresunspor oldu. Giresunspor deplasmanda 1-0 kazanarak Öznur Kablo Malatyaspor'un küme düşmesini resmileştirdi.
ÖZNUR KABLO MALATYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI İLK 11'LER
Öznur Kablo Malatyaspor: Ertaç, Awuku, Campi, Hafez, Nshimirimana, Azubuike, Donsah, Mustafa Eskihellaç, Kenan Özer, Dicko, Tetteh.
Giresunspor: Okan, Alexis Perez, Aziz Behic, Diarra, Hayrullah, Flavio, Chiquinho, Traore, Suleymanov, Diabate, Umut Nayir.
::MAÇTAN DAKİKALAR::
9. dakikada gelişen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor atağında sağ kanattan Dicko'nun pasıyla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası dışından vuruşu kaleci Okan Kocuk'un kucağında kaldı.
13. dakikada Chiquinho'nun ceza sahasına gönderdiği uzun topu kaleci Ertaç Özbir karşıladı. Mehmet Umut Nayir önüne düşen meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir'in solundan auta attı.
23. dakikada konuk ekip öne geçti. Chiquinho'nun sol kanattan kullandığı korner atışını kaleci Ertaç Özbir uzaklaştırdı. Traore, önüne düşen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
42. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Tetteh'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk kucağında kaldı.
45. dakikada Donsah'ın pasıyla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyuna döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı GZT Giresunspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
74. dakikada ceza yayı üzerinden Tetteh'in sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk uzaklaştırdı.
75. dakikada Awuku'nun sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Tetteh topu daha müsait durumda bulunan Campi'ye göndermek istedi ancak araya giren kaleci Okan Kocuk topu uzaklaştırdı.
Karşılaşma GZT Giresunspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YDS saat kaçta başlıyor ve bitiyor? ÖSYM ile YDS sınavı ne kadar, kaç dakika sürecek? Sınav giriş belgesi sorgulama...
- Nisan ara tatili kaç gün sürecek 2022? Nisan ara tatili ne zaman başlıyor? MEB açıkladı...
- OGM 5 bin işçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak? OGM işçi alımı başvuruları başladı mı?
- AUZEF vize sınavları ne zaman? AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı? Online, yüz yüze...
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
- Benzin indirimi son gelişmeler: 8 Nisan benzin litre fiyatı ne kadar olacak? Güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları....
- SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat kesildi! EYT'li için 3 ayrı hesap sıralandı! Emekli maaşı artırmanın yolu...
- AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF 2022 sınav sonuçları açıklandı mı?
- İŞKUR'a başvuran 15-60 yaş arası herkes yararlanacak! 7.852 TL - 17.014 TL arası cep harçlığı! %70 istihdam zorunluluğu...
- Tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman ödenecek? 2022 Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yattı mı? Ödeme tarihleri..
- KASABA DOKTORU DİZİSİ OYUNCU KADROSU: Kasaba Doktoru dizisi oyuncuları kimlerdir, konusu ne? Kasaba Doktoru dizisi nerede, hangi semtte çekiliyor?
- Aziz dizisi bu akşam var mı, yok mu? Aziz dizisi neden yok, final mi yaptı? 8 Nisan Show TV yayın akışı...