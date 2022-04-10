10 Nisan 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 10.04.2022 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022
ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Son dakika haberi... Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Volkan Bayarslan oldu. Bu akşam saat 20.30'da oynanacak derbinin orta hakemi ise Atilla Karaoğlan olmuştu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA