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Toprak Razgatlıoğlu İspanya'daki ikinci yarışında üçüncü oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 10.04.2022
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Toprak Razgatlıoğlu İspanya’daki ikinci yarışında üçüncü oldu

Milli sporcularımız Avrupa'da başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen 1'inci ayak ikinci yarışını üçüncü sırada tamamladı.

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