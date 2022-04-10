Fenerbahçe 2-0 Galatasaray (Maçın özeti ve golleri)
Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşması için rakipler Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Derbi, saat 20.30'da başlayacak ve Atilla Karaoğlan tarafından yönetilecek.
İki ezeli rakip mutlak galibiyet parolasıyla karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 32. haftasında sarı lacivertli takım kendi sahasında derbi karşılaşmasında sarı kırmızılı ekibi ağırlayacak. Kadıköy'de Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak ekibi milyonlarca kişi ekranları başında takip edecek. Mücadeleyi izlemek isteyenler detayları merak ediyor.
Dev derbiyi aşağıda yer alan linke giderek izleyebilirsiniz
https://www.beinconnect.com.tr/
FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Derbi heyecanı için nefesler tutuldu. Heyecanlı karşılaşma 10 Nisan 2022 Pazar (bugün) oynanacak.
Fenerbahçe Galatasaray derbisi saat 20.30'da başlayacak.
FENERBAHÇE'DE LİGDE SON 7 MAÇTA 6 GALİBİYET
Fenerbahçe, Süper Lig'de son maçlarda sergilediği performansla dikkat çekti.
Sarı-lacivertli ekip, ligde çıktığı son 7 müsabakada 6 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 19 puan elde etti.
Bu süreçte 2 kez 3'er maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, tek puan kaybını ise lider Trabzonspor karşısında yaşadı. Sarı-lacivertliler, 28. haftada Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı ve çıkışını sürdürmeyi hedefliyor
Fenerbahçe Galatasaray derbisi için heyecan adeta dorukta öyle ki, Futbolseverler, müsabaka öncesi maç sırasında hava durumunun nasıl olacağını dahi merak ediyor.
Saat 20.30'da başlayacak mücadelede, havanın 15 derece olması bekleniyor. Öte yandan yüzde 66'lık nem oranı olacak.
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