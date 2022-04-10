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Son dakika: Emir Erışık'tan altın madalya!

SPOR
Giriş Tarihi: 10.04.2022
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Son dakika: Emir Erışık’tan altın madalya!

Son dakika haberine göre: Milli sporcu Emir Erışık, Çekya'da düzenlenen Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvası'nda bireysel erkekler kategorisinde altın madalya kazandı.

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