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Formula 1'de Avustralya Grand Prix'sini Charles Leclerc kazandı!

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Giriş Tarihi: 10.04.2022
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Formula 1’de Avustralya Grand Prix’sini Charles Leclerc kazandı!

Son dakika haberine göre: Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü ayağı Avustralya Grand Prix'sini, Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc kazandı.

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