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Son dakika: Fenerbahçe FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2. oldu

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Giriş Tarihi: 10.04.2022 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022
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Son dakika: Fenerbahçe FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nde 2. oldu

Son dakika haberleri... Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Macaristan ekibi Sopron Basket'e 60-55 yenilen Fenerbahçe Safiport, ikinci oldu.

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