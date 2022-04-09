09 Nisan 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Küme düşen ilk takım belli oldu! 7 hafta kala Balıkesirspor Spor Toto 1. Lig'e veda etti

Küme düşen ilk takım belli oldu! 7 hafta kala Balıkesirspor Spor Toto 1. Lig'e veda etti

SPOR
Giriş Tarihi: 09.04.2022 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022
ABONE OL
Küme düşen ilk takım belli oldu! 7 hafta kala Balıkesirspor Spor Toto 1. Lig’e veda etti

Spor Toto 1. Lig'de Adanaspor'a 3-1 mağlup olan Balıkesirspor'un normal sezonun bitimine 7 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA