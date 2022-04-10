Fenerbahçe Safiport - Sopron Basket canlı maç izle! Fenerbahçe Sopron maçı canlı yayın izleme linki

Fenerbahçe, 2013'te finalde Rusya'dan UMMC Ekaterinburg'a 82-56, 2014'te Türkiye'de büyük bir rekabet içinde olduğu Galatasaray'a 69-58 ve 2017'de ise Rusya'dan Dinamo Kursk'a 77-63 mağlup olarak ikincilikle yetindi.

Sopron Basket ise ligde bir kez final oynadı. Macar ekibi, 2017-2018 sezonunda finalde karşılaştığı UMMC Ekaterinburg'a yenilerek ikinci oldu.