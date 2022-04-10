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Fenerbahçe Safiport - Sopron Basket canlı maç izle! Fenerbahçe Sopron maçı canlı yayın izleme linki

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Giriş Tarihi: 10.04.2022
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Fenerbahçe Safiport - Sopron Basket canlı maç izle! Fenerbahçe Sopron maçı canlı yayın izleme linki

Fenerbahçe Safiport - Sopron Basket canlı maç izlemek isteyenler detayları merak ediyor. EuroLeague Women Final müsabakasında temsilcimiz Fenerbahçe Safiport, Macaristan ekibi Sopron'la karşı karşıya geliyor. Maçı izlemek isteyenler detayları merak ediyor. İşte, Fenerbahçe Safiport - Sopron Basket canlı maç izlemek için detaylar...

Fenerbahçe Sopron maçı canlı yayın izleme linki sorgulanan konular arasında yer alıyor. EuroLeague Women Final müsabakasında temsilcimiz Fenerbahçe Safiport, Macaristan ekibi Sopron'la karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar ise detayları merak ediyor. İşte, Fenerbahçe Safiport - Sopron Basket canlı maç izlemek için detaylar...

Kadınlar EuroLeague finalinde temsilcimi Fenerbahçe, şampiyonluk için Sopron Basket ile karşı karşıya geliyor.

İLK YARI: Fenerbahçe Safiport 19 - 29 Sopron Basket

Yayın: TRT Spor Yıldız

Fenerbahçe, tarihinde dördüncü kez FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde final oynayacak. Sarı-lacivertli takım, daha önce üç kez finalde kaybettiği kupayı bu kez müzesine götürmeye çalışacak.

Fenerbahçe, 2013'te finalde Rusya'dan UMMC Ekaterinburg'a 82-56, 2014'te Türkiye'de büyük bir rekabet içinde olduğu Galatasaray'a 69-58 ve 2017'de ise Rusya'dan Dinamo Kursk'a 77-63 mağlup olarak ikincilikle yetindi.

Sopron Basket ise ligde bir kez final oynadı. Macar ekibi, 2017-2018 sezonunda finalde karşılaştığı UMMC Ekaterinburg'a yenilerek ikinci oldu.

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