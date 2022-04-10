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CANLI | Adana Demirspor - Altay maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

SPOR
Giriş Tarihi: 10.04.2022
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CANLI | Adana Demirspor - Altay maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Süper Lig'de 32. hafta heyecanı devam ediyor. Ligin üst sıralarındaki Adana Demirspor, küme düşme potasındaki Altay'ı ağırlıyor. Adana Demirspor-Altay mücadelesinin canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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