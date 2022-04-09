Lider Trabzonspor Antep'te tekledi! Gaziantep FK 0-0 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 32. haftasında lider Trabzonspor, Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK'ya konuk oldu. Lider Trabzonspor karşılaşmada gol bulamazken maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 72'ye yükselirken, Gaziantep FK ise puanını 41 yaptı.
Spor Toto Süper Lig'de heyecan 32. hafta karşılaşmaları ile devam etti. Saat 20.30'da başlayan zorlu mücadelede Trabzonspor deolasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.
Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan ve Erkan Özdamar'ın yönettiği mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
CORNELIUS DİREĞE TAKILDI
Mücadelenin 19. dakikasında Trabzonspor Cornelius ile gole yaklaştı. Sağ kanattan Visca'nın ortasına Cornelius düzgün bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak direğe çarptı daha sonra Gaziantep FK kalecisi Günay topu güçlükle çıkardı.
UĞURCAN İZİN VERMEDİ
Mücadelenin 33. dakikasında ise Gaziantep FK net bir fırsattan yararlanamadı. Kısa paslarla ceza sahasına giren Muhammet'in yerden vuruşunu Uğurcan parmaklarıyla çıkardı.
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, 72 puana yükseldi. Gaziantep FK ise puanını 41 yaptı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.
18. dakikada Gaziantep FK'nin sol kanattan gelişen atağında, Sagal'ın gönderdiği topla ceza yayının önünde buluşan Muhammet Demir'in şutunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.
19. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Ceza sahası içerisinde Visca'nın ortasında Cornelius topa kafayı vurdu. Direğe çarpan meşin yuvarlağı kaleci Günay Güvenç uzaklaştırdı.
27. dakikada sağ taraftan topla ilerleyen Figueiredo'nun ceza yayına yakın bir noktadan çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
35. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Kitsiou, ceza sahası önünde topu Figueiredo'ya verdi. Bu futbolcunun pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Muhammet Demir'in vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak dışarı çıktı.
45+1. dakikada ceza sahası önündeki Hamsik'in pasında topla buluşan Nwakaeme'nin sert vuruşunda, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.
GAZİANTEP FK-TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LER:
GAZİANTEP FK: Günay, Ertuğrul, Caulker, Tosca, Kitsiou, Furkan, Doğan, Maxim, Sagal, Figueiredo, Muhammet
TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius.
TRABZONSPOR HER ALANDA LİDER
Trabzonspor, iç sahada elde ettiği yenilmezlik serisi ile en iyi iç saha takımı olurken, dış sahada aynı başarıyı sürdürdü. Karadeniz ekibi deplasmanda oynadığı 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Attığı 29 gole karşılık ise kalesinde 14 gol gördü. Bordo-mavililer dış sahada ise 33 puan topladı.
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