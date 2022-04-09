Dolmabahçe'de görkemli gece! Beşiktaş 4-1 Alanyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor 'u konuk etti. Beşiktaş maçın başından beri oynadığı etkili futbolla taraftarını mutlu ederken, karşılaşmayı 4-1 kazanmayı bildi. Maçta son haftalarda gol konusunda suskun olan Batshuayi yıldızlaştı.
Beşiktaş ile Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında kozlarını paylaştı. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada hakem Volkan Bayarslan düdük çaldı.
Taraftarın yoğun ilgi gösterdiği müsabakada şov yapan Kara-Kartal rakibini 4-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Bu sonuçla siyah-beyazlılar, teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde ilk galibiyetini elde etti.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Batshuayi (2), Josef ve Güven Yalçın kaydetti. Alanyaspor'un tek golü Efecan'dan geldi.
4 MAÇ HASRET SONA ERDİ
Alanyaspor'u farklı mağlup eden Beşiktaş, Süper Lig'deki 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Bu galibiyetle Beşiktaş puanını 50'ye yükseltti. Alanyaspor ise 52 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Rachid Ghezzal'ın pasında defansın arkasına sarkan Michy Batshuayi'nin ceza sahası içine girip sağ çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti 1-0
23. dakikada Tayfur Bingöl'ün ceza sahası içine sağ taraftan girip son çizgiden verdiği pasta kale önünde Efecan Karaca gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
25. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın sol taraftan kullandığı taş atışında, ceza sahası içinde Vida indirdiği topu Alanyaspor defansı uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında ceza sahası dışından Valentin Rosier'in vuruşunda ise ceza sahası içi sol tarafında topu alan Josef de Souza'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
36. dakikada Alanyaspor defansının uzaklaştırdığı topu orta sahada alan Montero'nun ceza sahası içine sol taraftan girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı.
43. dakikada Valentin Rosier'in ceza sahası dışı sağından ortasında arka direkte topu alan Michy Batshuayi'nin sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1
65. dakikada ceza sahası çizgisinin hemen üstünde topla buluşan Ghezzal, rakiplerinden sıyrılıp sağ ayağıyla şutunu çekti. Kaleci Marafona topu son anda kurtarırken köşeden oyun alanına dönen meşin yuvarlağı N'Koudou dar açıdan kaleye göndermek istedi. Kaleye paralel giden topa Güven Yalçın arka direkte dokunamadı.
78. dakikada Beşiktaş, farkı 3'e yükseltti. Rıdvan Yılmaz soldan taşıdığı topu çaprazdan ceza sahası içindeki Güven Yalçın'a çıkardı. Güven, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-1
Karşılaşmayı Beşiktaş, 4-1 kazandı.
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can, Rıdvan, Ghezzal, Teixeira, Batshuayi
ALANYASPOR: Marafona, Umut, Efecan, Efkan, Novais, Fatih, Candeias, Juanfran, Borja, Furkan, Tayfur
EVİNDE YENİLMİYOR
İki takım arasındaki karşılaşmalara bakıldığında Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlılar, rakibiyle bugüne kadar karşı karşıya geldiği 12 maçta 9 galibiyet alırken, 1 maç beraberlikle sonuçlandı, Akdeniz temsilcisi 2 kez kazandı. Beşiktaş'ın evinde oynanan maçlarda ise Alanyaspor bugüne kadar 90 dakikalar sonunda puan alamadı. Kartal'ın ev sahibi olduğu 5 maçta da kazanan Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, bu m açlarda 12 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü.
İKİ FORVETTE ÇEKİMSER
Beşiktaş Teknik Direktör Valerien İsmael, elindeki iki forvet için kesin kararını sezon sonunda verecek. Cyle Larin ve Güven Yalçın konusunda çekimser kalan Fransız çalıştırıcının, yönetimin belirlediği şartların oluşmaması halinde 2 isimle de yolların ayrılmasına karşı çıkmayacağı belirtildi. Larin ve Güven'le haftaya yeniden masaya oturulacak..
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