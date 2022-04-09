📺Gaziantep Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? ⚽Gaziantep FK - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Gaziantep Trabzonspor maçı muhtemel 11'ler...
Süper Lig'in 32. haftasında heyecanlı mücadeleler devam ediyor ve spor severler Gaziantep Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Dün gerçekleşmesi beklenen karşılaşma sis nedeniyle ertelendi ve yeni tarih araştırması da futbol severler tarafından hız kazandı. Gaziantep FK - Trabzonspor maçının muhtemel 11 kadrosu da belli oldu ve açıklandı. Peki Gaziantep FK - Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifresiz izlenebilecek mi?
Gaziantep Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Gaziantep FK - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Gaziantep Trabzonspor maçı muhtemel 11'ler kimler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Gaziantep Trabzonspor maçını canlı olarak takip etmek isteyen taraftarlar heyecan dolu karşılaşma hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte detaylar...
GAZİANTEP TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadele beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
GAZİANTEP TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Tosca, Caulker, Ertuğrul, Kitsiou, Doğan, Furkan, Maxim, Sagal, Muhammed, Figueiredo.
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswill, Dorukhan, Hamsik, Visca, Nwakaeme, Cornelius.
GÖZ KAMAŞTIRIYORLAR
Hücum hattı ile göz kamaştıran Karadeniz devinde bu 4 ismin yanı sıra herkes skor üretebiliyor. Cezalı olan Djaniny da önemli işlere imza atıyor. Yeşil Burun Adalı hücum oyuncusu 8 kez fileleri sarstı, 3 asist yaptı. Abdülkadir Ömür 7, Hamsik ve Gervinho 2, Dorukhan Toköz 1 gol kaydederken, 2 golü de rakip takım kendi kalesine attı. Bu sezon sadece 0-0 biten Başakşehir sınavında fileleri sarsamayan son derece üretken bir futbol sergileyen Karadeniz devi, Spor Toto Süper Lig'in en skorer takımı konumunda. Hatta Avrupa basınında bile adından sık sık söz ettiriyor.
ZİNCİRİ KIRMA GÜNÜ
Fırtına deplasmanda oynadığı 15 karşılaşmanın 10'undan galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Son 2 dış saha maçında F.Bahçe 1-1 berabere kaldı, Çaykur Rizespor'a 3-2 yenildi. Karadeniz devi, kötü gidişatı bugün bitirmek istiyor.
HUGO-HÜSEYİN SAHADA
Sakatlığı bulunan Trondsen ile cezalı olan Siopis, Bakasetas ve Djaniny bugün yok. Abdullah Avcı sakatlıktan dönen stoper Hugo ve orta saha Hamsik'i ilk 11'e alacak. Denswil'in sol beke geçecek. Stoper'de ise görev Hüseyin ile Hugo'nun.
5 MAÇTA 3 GALİBİYET
Karadeniz devi ile Gaziantep Futbol Kulübü, 6. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 5 maçta Fırtına hiç yenilmedi, 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bordomavililerin 10 golüne, kırmızı-siyahlılar 3 golle karşılık verdi.
2'DE 2 YAPTI
Teknik direktör Abdullah Avcı, kariyeri boyunca 5 kez karşılaştığı Gaziantep karşısında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Trabzon'da ise iki kez karşılaştığı Gaziantep'i 2 kez yendi.
KAZANMA ZAMANI
Üst üste alınan Çaykur Rize yenilgisi ve Beşiktaş beraberliğiyle şampiyonluk hesaplarını erteleyen Fırtına, Gaziantep'i devirip mutlu sona doğru dev bir adım atmak istiyor. İdmanda oyuncularına seslenen Avcı'nın, "Kazanma zamanı geldi. Tarihin en erken şampiyonluğunu ne kadar istediğinizi gösterin" dediği öğrenildi.
TAM 6 PUAN KAYBETTILER
21. haftada sakatlanan, 25. haftadaki Konya maçında 19 dakika oynayan ve 31. haftadaki Beşiktaş derbisinde de 85. dakikada sahaya çıkan Hamsik, takımın en önemli isimlerinden biri. Fırtına, Slovak futbolcunun yokluğunda 6 puan yitirdi.
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