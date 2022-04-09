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⚽ Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? 📺Beşiktaş Alanyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

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Giriş Tarihi: 09.04.2022 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022
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⚽ Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? 📺Beşiktaş Alanyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Muhtemel 11’ler...

Futbol severler tarafından Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Süper Lig'in 32. haftasında heyecanlı karşılaşmalar devam ediyor ve siyah beyazlılar Alanyasporu konuk edecek, mücadeleyi internet üzerinden izlemek isteyenler merakla tüm bilgileri öğrenmeye çalışıyor. Beşiktaş Alanyaspor maçının muhtemel 11 kadrosu da belli oldu. Peki Beşiktaş Alanyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? 📺Beşiktaş Alanyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Muhtemel 11'ler kimler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kara kartallı taraftarlar Süper Lig 32. haftasında Beşiktaş Alanyaspor maçı karşılaşmasını canlı yayın olarak takip etmek ve heyecan dolu mücadeleye tanık olmak istiyor. İşte maça dair tüm detaylar...

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Alanyaspor maçı 9 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can, Rıdvan, Ghezzal, Batshuayi, N'Koudou

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Furkan, Fatih, Borja, Novais, Efecan, Emre Akbaba, Efkan, Tayfur, Candeias

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EVİNDE PUAN KAPTIRMADI

İki takım arasındaki karşılaşmalara bakıldığında Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlılar, rakibiyle bugüne kadar karşı karşıya geldiği 12 maçta 9 galibiyet alırken, 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Akdeniz temsilcisi 2 kez sahadan mutlu ayrılan taraf oldu. Beşiktaş'ın evinde oynanan maçlarda ise Alanyaspor bugüne kadar 90 dakikalar sonunda puan alamadı. Kara Kartal'ın ev sahibi olduğu 5 maçta da kazanan Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, bu mücadelelrde 12 gol atarken, kalesinde ise 2 gol gördü.

BEŞİKTAŞ'TA 7 İSİM SINIRDA

Beşiktaş'ta bu maç öncesinde, Trabzonspor karşısında kırmızı kart gören Cyle Larin cezalı. Uzun süredir sakat olan Mert Günok da forma giyemeyecek. Alanyaspor'da ise eksik isim bulunmuyor. Konuk takımda Emre Akbaba ve Efekan Bekiroğlu sarı kart sınırındaki isimler. Bu 2 futbolcu, Beşiktaş karşısında sarı kart görmesi durumunda Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta ise Oğuzhan, Alex Teixeira, Rıdvan, Welinton, Rosier, Güven ve Josef kart sınırında. Söz konusu oyuncular kart görmesi halinde önümüzdeki hafta Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecek.

HAKEM VOLKAN BAYARSLAN!

Vodafone Park'ta saat 20.30'da oynanacak olan karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Samet Çiçek yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Mehmet Türkmen olacak.

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