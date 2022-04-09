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Fatih Karagümrük Kasımpaşa maç sonucu: 3-2

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Giriş Tarihi: 09.04.2022 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022
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Fatih Karagümrük Kasımpaşa maç sonucu: 3-2

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Karagümrük, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadele, 3-2’lik Karagümrük galibiyeti ile sonuçlandı. İşte Karagümrük – Kasımpaşa maçının detayları…

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