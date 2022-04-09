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CANLI | Rizespor Konyaspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de kritik mücadele

SPOR
Giriş Tarihi: 09.04.2022
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CANLI | Rizespor Konyaspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de kritik mücadele

Rizespor ile Konyaspor Süper Lig 32. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Ali Şansalan tarafından yönetilen Rizespor-Konyaspor maçı, Çaykur Didi Stadyumu'nde oynanıyor. Rizespor-Konyaspor maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

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