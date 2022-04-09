Anadolu Efes’in THY Avrupa Ligi’ndeki rakibini Fenerbahçe belirleyecek

Normal sezonu lider tamamlayan İspanya temsilcisi Barcelona, Almanya ekibi Bayern Münih'le, lig ikincisi Yunanistan'dan Olympiakos ise Fransa'nın Monaco takımıyla play-off maçlarına çıkacak.

Play-off'a kalan tek Türk temsilcisi Anadolu Efes'in bu turdaki rakibi ise henüz netleşmedi. Anadolu Efes ile Maccabi Playtika, normal sezonu 16 galibiyetle tamamladığı için aralarındaki grup 5'inciliği mücadelesi, 13 Nisan Çarşamba günü Maccabi Playtika ile Fenerbahçe Beko arasındaki erteleme maçının sonucuna göre belirlenecek.