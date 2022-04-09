Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'ndeki rakibini Fenerbahçe belirleyecek
THY Avrupa Ligi çeyrek finalinde son şampiyon Anadolu Efes, Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko maçının sonucuna göre AX Armani Exchange Milan veya Real Madrid ile play-off turunda karşılaşacak.
Basketbol THY Avrupa Ligi 2021-22 sezonu play-off çeyrek finalinde Anadolu Efes'in rakibi, Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko maçının sonucuna göre belli olacak.
Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda normal sezonun bir maç hariç tamamlanmasının ardından bazı play-off eşleşmeleri belli oldu.
Normal sezonu lider tamamlayan İspanya temsilcisi Barcelona, Almanya ekibi Bayern Münih'le, lig ikincisi Yunanistan'dan Olympiakos ise Fransa'nın Monaco takımıyla play-off maçlarına çıkacak.
Play-off'a kalan tek Türk temsilcisi Anadolu Efes'in bu turdaki rakibi ise henüz netleşmedi. Anadolu Efes ile Maccabi Playtika, normal sezonu 16 galibiyetle tamamladığı için aralarındaki grup 5'inciliği mücadelesi, 13 Nisan Çarşamba günü Maccabi Playtika ile Fenerbahçe Beko arasındaki erteleme maçının sonucuna göre belirlenecek.
Bu mücadeleyi İsrail temsilcisi kazanırsa, Anadolu Efes'in rakibi İtalyan AX Armani Exchange Milan olacak. Fenerbahçe Beko'nun sahadan galip ayrılması halinde, İspanya temsilcisi Real Madrid, Anadolu Efes'le eşleşecek.
19 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak play-off çeyrek final serisinde toplam 3 galibiyete ulaşacak ekipler, Dörtlü Final'e yükselecek. Şampiyonun belirleneceği Dörtlü Final, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 19-21 Mayıs'ta düzenlenecek.
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