Süper Lig ekibinden Ozan Tufan bombası! Watford ligde kalırsa...

Kadro dışı kalan Ozan'ın affedilme gibi bir durumu olmadığını belirten Koç, 'Watford'un sahibi bana "Muhtemelen düşeceğiz, Ozan Tufan da burada oynamıyor, zaten oynamayınca kilo alıyor. Oynasın kilo almasın" dedi. Ozan'ı çok seviyorum, nikah şahitliğini de yaptım ama maalesef İngiltere'ye gidip kötü dönen bir Ozan gördüm.' dedi.