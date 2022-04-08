Süper Lig ekibinden Ozan Tufan bombası! Watford ligde kalırsa...
Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın peşine ezeli rakip düştü. Bu dev transfer ise İngiliz ekibi Watford’un ligdeki durumuna bağlı. Tufan’ın da transfere sıcak baktığı belirtildi.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın kaderi belli oluyor.
Kadro dışı bırakıldıktan sonra transfer iddiaları gündeme gelen Ozan Tufan konusunda yeni gelişmeler yaşanacak. Fakat bu transferde işler biraz karışacak gibi.
WATFORD KÜMEDE KALIRSA 7 MİLYON EURO BONSERVİS
Çünkü Ozan'ın sezon başında kiralandığı İngiliz ekibi Watford ligde kalırsa, milli oyuncu 7 milyon Euro'ya Premier Lig oyuncusu olacak. Fenerbahçe defteri kapanacak.
BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRİP KİRALAYACAK
Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş ise burada devreye girecek. Watford'dan Ozan'ı kiralamaya çalışacak. Watford küme düşerse Beşiktaş, Ozan'ın Fenerbahçe'den bonservisini bedelsiz almasını bekleyecek. Ancak o durumda da Ozan için başka takımların devreye girme ihtimali ortaya çıkabilecek.
BEŞİKTAŞ'A YEŞİL IŞIK YAKTI
O yüzden Beşiktaş, Fenerbahçe'nin kapısını çalıp, makul bir rakama Ozan'ı almak için de hamle yapacak. Ozan'ın daha önce de Beşiktaş'a yeşil ışık yaktığı belirtilmişti.
Tecrübeli orta sahanın Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'ya "Beşiktaş'ta oynamak istiyorum" dediği ifade edilmişti.
'OZAN OYNAMAYINCA KİLO ALIYOR'
Fenerbahçe'de Ali Koç önceki gün Kuruçeşme'de iftarda kongre üyeleriyle bir araya geldi. Koç gündemdeki gelişmelere dair açıklamalar yaparken Ozan Tufan için de önemli ifadeler kullandı.
Kadro dışı kalan Ozan'ın affedilme gibi bir durumu olmadığını belirten Koç, 'Watford'un sahibi bana "Muhtemelen düşeceğiz, Ozan Tufan da burada oynamıyor, zaten oynamayınca kilo alıyor. Oynasın kilo almasın" dedi. Ozan'ı çok seviyorum, nikah şahitliğini de yaptım ama maalesef İngiltere'ye gidip kötü dönen bir Ozan gördüm.' dedi.
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