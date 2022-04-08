Eşref Hamamcıoğlu listelerini divan kuruluna verdi! İşte listesinde yer alan isimler

Listelerini teslim ettikten sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Hamamcıoğlu, sarı-kırmızılı kulüpte bir erken seçimin yaşanacağını vurgulayarak, "Galatasaray'ın yaşamış olduğu duruma bakılınca, her zamankinden daha fazla birlikte hareket etmeye, birleşmeye ihtiyacımız var. Fikir ayrılıkları olacaktır. Bu fikir ayrılıklarını, Galatasaray'ın geleceği için avantaja çevirmek amacıyla ekip arkadaşlarımla bir yola çıktık. Umarız genel kurul teveccüh gösterecektir. Diğer rakip adayımızla birlikte bu yarışa giriyoruz. Kime teveccüh gösterilirse, onunla birlikte hareket etmeye hazırız." diye konuştu.

Eşref Hamamcıoğlu, kulübün, Dernekler Kanunu çerçevesinde denetime tabi tutulmasının seçimi etkileyip etkilemeyeceğine yönelik soruya, "Normal olarak kanun ve Galatasaray'ın tüzüğü çerçevesinde seçim iptalinin söz konusu olmaması lazım. Çünkü iptali söz konusu olan ve incelemeye tabi tutulan son 3 genel kurul. Bu erken seçim kararı da genel kuruldan alınmadı, mevcut yönetim kurulu tarafından alındı. Bu Galatasaray'ın iç işidir. Tüzük ve hukuk çerçevesinde seçim iptalinin söz konusu olmaması lazım. Ancak aksi karar çıkarsa, uymaktan başka çaremiz yok." cevabını verdi.

Hamamcıoğlu, şu ana kadar iki kişinin adaylık başvurusu yapmasıyla ilgili, "Adaylı seçim Galatasaray'ın geleneklerinde vardır. Tek adaylı seçim söz konusu olamaz. Galatasaray demokrasi bakımından Türkiye'ye örnek olan bir sivil toplum örgütüdür. Biz o örgütün üyeleri olarak her zaman çoklu katılımı destekliyoruz. Bu sefer iki oldu. Bundan önce beş aday vardı. Diğer başkan adayı ve arkadaşları da benim arkadaşlarım kadar değerli, Galatasaray'a hizmet etmek isteyen insanlardan oluşuyor. Umarım Galatasaray'ın kalite seviyesine uygun bir seçim süreci yaşarız." ifadelerini kullandı.