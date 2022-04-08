Dimitri Payet'in golü sosyal medyayı salladı! Marsilya 2-1 PAOK (MAÇ SONUCU)
UEFA Avrupa Ligi'nde Fransız takımı Marsilya evinde Yunanistan temsilcisi PAOK'u ağırladı. Karşılaşmaya 45.dakikada Dimitri Payet'in attığı gol damga vurdu. Cengiz Ünder'in asistini yaptığı gol sosyal medyada gecenin en çok konuşulanları arasındaydı.
Marsilya-PAOK maçında ev sahibi ekibin orta saha oyuncusu Dimitri Payet mükemmel bir gol attı.
Skoru 2-0'a getiren Payet'in golü sosyal medyada gündem haline geldi.
Bunun sebebi ise milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in golde asist yapması ve atılan golün sahalarda ender görülebilecek güzellikte olması.
Fransa'nın Olimpik Marsilya ekibi, evinde Yunanistan temsilcisi PAOK'u 13. dakikada Gerson ve 45. dakikada Dimitri Payet'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Konuk takımın golünü 48. dakikada Omar El Kaddouri kaydetti. Marsilya'da milli futbolcu Cengiz Ünder, 90 dakika forma giydi, Gerson ise 90+4. dakikada kırmızı kart gördü.
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