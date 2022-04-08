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İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a dava! Seçimin iptali istendi

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Giriş Tarihi: 08.04.2022 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022
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İstanbul Valiliği’nden Galatasaray’a dava! Seçimin iptali istendi

Galatasaray Kulübü'ne olağan mali genel kurulun iptal edilmesi için dava açıldı. Galatasaray Genel Kurulu'nda Burak Elmas yönetimi mali yönden ibra edilmiş fakat idari yönden ibra edilmemişti.

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