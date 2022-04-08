Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal mi olacak? Başkan Burak Elmas tartışmalara son noktayı koydu
İstanbul Valiliği'nin İstanbul 8'inci Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde sarı kırmızılı takımın genel kurul kararlarının iptali istemiyle açılan dava hakkında Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulübün resmi sitesi üzerinden açıklamalarda bulundu. Elmas, “Genel Kurul kararlarının iptali istemiyle dava açılmıştır. Yönetim Kurulumuz tarafından 28 Mart 2022 tarihinde alınmış olan karar gereğince yürümekte olan seçim süreci kesintisiz olarak devam etmektedir” dedi.
Galatasaray Spor Kulübü resmi internet sayfasından yapılan son dakika açıklamasında "Yönetim Kurulumuz tarafından 28 Mart 2022 tarihinde alınmış olan karar gereğince yürümekte olan seçim süreci kesintisiz olarak devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
İşte açıklamanın detayları:
Saygıdeğer Galatasaray Camiası,
İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından derneğimizde yapılan denetim sonucunda ortaya çıkan rapora istinaden, İstanbul Valiliği tarafından Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne 8 Nisan 2022 Cuma günü İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde Genel Kurul kararlarının iptali istemiyle dava açılmıştır.
Söz konusu dava hakkındaki bilgi Kulübümüze ulaşır ulaşmaz davetim üzerine; Divan Kurulu Başkanımız Sayın Aykutalp Derkan ve heyet üyeleri, Olağan Genel Kurul Toplantı Divan Başkanımız Sayın Metin Sinan Aslan ve heyet üyeleri, 30 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşecek olan seçimde Başkan Adayı olan Sayın Eşref Hamamcıoğlu, Sayın Metin Öztürk ve camiamızın ileri gelen hukukçularından bazıları Galatasaray Spor Kulübü yönetim kurulu toplantı odasında bir araya gelmiştir.
Toplantıda, açılmış olan dava hakkındaki tüm bilgiler katılımcılarla paylaşılmış, Galatasaray Spor Kulübü adına atılacak hukuki adımlar detaylı olarak değerlendirilmiştir.
Tüm bu bilgiler ışığında, açılan bu davada Galatasaray Spor Kulübü'nün hukuki haklarının eksiksiz ve en iyi şekilde savunulması konusunda önümüzdeki günlerde katılımcılarla birlikte şeffaf bir şekilde sürecin takip edilmesi konusunda mutabakata varılmıştır.
Ayrıca Yönetim Kurulumuz tarafından 28 Mart 2022 tarihinde alınmış olan karar gereğince yürümekte olan seçim süreci kesintisiz olarak devam etmektedir.
Bugün davetime icabet eden ve birlikte Galatasaray'ın haklarını en iyi şekilde korumak adına ortak irade gösteren başta Divan Başkanımız Sayın Aykutalp Derkan'a, Olağan Genel Kurul Toplantı Divan Başkanımız Sayın Metin Sinan Aslan'a, Başkan adaylarımız Sayın Eşref Hamamcıoğlu'na, Sayın Metin Öztürk'e ve diğer katılımcılara camiamız adına teşekkürlerimi sunar, içinde bulunduğumuz seçim sürecine katılan tüm adaylara sonsuz başarılar dilerim.
Saygılarımla,
Burak Elmas
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı
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