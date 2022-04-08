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Son dakika: Beşiktaş'ın boks takımı sporcularından Emre Önceler hayatını kaybetti

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Giriş Tarihi: 08.04.2022 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022
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Son dakika: Beşiktaş’ın boks takımı sporcularından Emre Önceler hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Beşiktaş, boks takımı sporcularından Emre Önceler’in vefat ettiğini duyurdu. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Boks Takımımızın sporcularından Emre Önceler’in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

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