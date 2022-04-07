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Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek görevi bırakıyor: Bir dahaki seçimde aday olmayacağım

SPOR
Giriş Tarihi: 07.04.2022 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022
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Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek görevi bırakıyor: Bir dahaki seçimde aday olmayacağım

Spor Toto Süper Lig'de kötü günler geçiren ve ligin dibindeki son sıraya demir atan Yeni Malatyaspor'da başkan Adil Gevrek flaş bir karar aldığını duyurdu. Gevrek yaptığı yazılı açıklamada görevi bırakacağını ve yapılacak seçimde aday olmayacağını ifade etti.

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