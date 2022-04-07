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"Ligin tescillenmemesi" iddiasına Ağaoğlu'ndan sert yanıt: Ciddiye almıyoruz

SPOR
Giriş Tarihi: 07.04.2022
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Ligin tescillenmemesi iddiasına Ağaoğlu’ndan sert yanıt: Ciddiye almıyoruz

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı Trabzonspor, 23 hafta önce oturduğu liderlik koltuğuna demir atmış durumda. Eski TFF başkanı Nihat Özdemir'in görevinden istifa etmesinden sonra ortaya çıkan ligin tescilli hakkındaki iddialara Başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan sert yanıt geldi.

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