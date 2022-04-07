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Bayern Münih'e soğuk duş: Villarreal Şampiyonlar Ligi'ndeki maçta evinde avantajı kaptı

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Giriş Tarihi: 07.04.2022 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022
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Bayern Münih’e soğuk duş: Villarreal Şampiyonlar Ligi’ndeki maçta evinde avantajı kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final mücadelesinde Alman devi Bayern Münih'i evinde ağırlayan Villarreal maçı 1-0 kazanarak büyük bir sürprize imza attı. İşte maça ilişkin detaylar...

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