07 Nisan 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Kasımpaşa'da Umut Bozok gelişmesi! Taliplerini bekliyor

Kasımpaşa'da Umut Bozok gelişmesi! Taliplerini bekliyor

SPOR
Giriş Tarihi: 07.04.2022
ABONE OL
Kasımpaşa’da Umut Bozok gelişmesi! Taliplerini bekliyor

Son dakika transfer haberi... Lorient’ten geldiği Kasımpaşa’da fırtınalar estiren Umut Bozok, 14 kez fileleri havalandırıp tüm dikkatleri üzerine çekti. Üstelik 7 de asist yaptı. Adı şimdiden Süper Lig’in devleriyle anılan golcü oyuncunun opsiyonunu kullanan İstanbul ekibi, talipleri bekliyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA