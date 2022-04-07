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Son dakika | Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

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Giriş Tarihi: 07.04.2022 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022
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Son dakika | Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Son dakika haberi...Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.

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