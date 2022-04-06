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Trabzonspor'da kadroda önemli değişim! Savunma solu ona emanet

SPOR
Giriş Tarihi: 06.04.2022 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022
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Trabzonspor’da kadroda önemli değişim! Savunma solu ona emanet

Abdullah Avcı, cuma günü deplasmanda oynanacak maçta ilk 11’de büyük değişime hazırlanıyor. Bordo-Mavililer’de Siopis, Bakasetas ve Djaniny cezalı... Orta sahada Dorukhan-Hamsik ikilisinin forma giymesi bekleniyor, Beşiktaş’a gol atan Cornelius 11’e girecek, sağ bek Peres de yerine dönecek. Savunmanın solunda ise Puchacz’ın kesik yeme ihtimali yüksek.

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