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Galatasaray'da başkanlık seçimi! Metin Öztürk adaylık başvurusunu yaptı

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Giriş Tarihi: 06.04.2022
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Galatasaray’da başkanlık seçimi! Metin Öztürk adaylık başvurusunu yaptı

Son dakika haberi...Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, imzaları teslim ederek adaylık başvurusunu yaptı. Öztürk, "Galatasaray hiçbir zaman yalnız kalmaz" dedi.

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