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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali

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Giriş Tarihi: 05.04.2022 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022
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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali

Basketbolda, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali'nde Galatasaray'ı 69-67 yenen Fransa'nın Tango Bourges ekibi, finale yükseldi.

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